Polícia prende quadrilha de estrangeiros especializados em furto de residências no Rio

Alto contraste

A+

A-

Os suspeitos foram encontrados tentando trocar um veículo alugado (Reprodução/Record )

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (18), dois integrantes de uma quadrilha de estrangeiros especializados em furtos de residências. No momento da prisão, os suspeitos foram encontrados tentando trocar um veículo alugado em uma loja de um shopping em Botafogo, na zona sul do Rio. Eles estavam com duas chaves de fenda e dois pares de luvas que eram utilizadas para invadir e furtar as residências.

De acordo com as investigações, um terceiro suspeito fugiu com a aproximação dos agentes. No último dia (11), o trio invadiu uma residência em Camboinhas, em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde furtaram diversas joias avaliadas em mais de R$ 300 mil.

Segundo a polícia, uma das suspeitas usava uma das joias furtadas da residência. De acordo com os presos, as outras joias teriam sido vendidas na comunidade da Rocinha.