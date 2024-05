Policiais envolvidos na morte de Thiago Flausino são presos novamente no Rio Segundo o MPRJ, os militares colocaram uma pistola e munição ao lado da vítima para simular um confronto armado

Thiago Flausino foi morto em uma operação da PM (Reprodução/ Record Rio )





Os quatro policiais militares envolvidos na morte do adolescente Thiago Flausino, de 13 anos, voltaram a ser presos. O adolescente foi baleado em 7 de agosto de 2023, durante uma operação na Cidade de Deus, na zona norte do Rio.

Segundo o MPRJ, a investigação descobriu que os militares plantaram uma pistola e munição no local do crime, ao lado do corpo, para simular um confronto armado.

Os quatro já tinham sido presos preventivamente em setembro de 2023, e denunciados por fraude processual, por omitir a verdade nas declarações iniciais na delegacia, mas estavam em liberdade.

Para a Promotoria de Justiça o crime foi cometido por motivo “torpe”, visando a prática de operação ilegal conhecida como “Tróia”, usando um veículo particular e efetuando disparos de arma de fogo.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, após decisão judicial, os quatro policiais militares se apresentaram voluntariamente e foram conduzidos à unidade prisional da corporação, em Niterói, onde permanecem presos.