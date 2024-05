Policial penal é preso após tentar entrar com 3 kg de maconha em prisão no Rio A droga estava escondida na calça e no coturno do agente, que havia acabado de chegar para trabalhar

Rio de Janeiro|Do R7 06/05/2024 - 16h19 (Atualizado em 06/05/2024 - 16h19 )

