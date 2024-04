Prefeitura apreende alimentos estragados que seriam vendidos no calçadão de Madureira (RJ) De acordo com as investigações, a área tem alto índice de reclamações feitas por moradores

De acordo com as investigações, a área tem alto índice de reclamações dos moradores (Reprodução/ Record Rio )

A Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro realizou, na madrugada desta sexta-feira (19), uma operação de ordenamento e desobstrução de área pública no calçadão de Madureira, na zona norte. De acordo com as investigações, a área tem alto índice de reclamações dos moradores que sofrem influência do crime organizado.

Na ação foram apreendidos geladeiras e freezers com alimentos estragados, bebidas, mesas, cadeiras, dentre outros objetos.

Os agentes ainda apreenderam uma grande quantidade de itens eletrônicos, grades, estruturas de barracas e tendas montadas para pernoite, o que é proibido. Todo o material estava irregularmente em área pública.