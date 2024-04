Rio de Janeiro |Do R7

Rio tem interdições no trânsito na região do Maracanã para a final do Campeonato Carioca Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (7); vias começam a ser bloqueadas a partir das 14h

Alto contraste

A+

A-

Maracanã recebe a final entre Flamengo e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca Maracanã recebe a final entre Flamengo e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca (Divulgação/ Prefeitura do Rio)

Um esquema especial de trânsito foi montado para os arredores do Maracanã, neste domingo (7), devido à final do Campeonato Carioca.

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam a partir das 17h, mas as interdições nas vias começam três horas antes. (Veja abaixo)

As autoridades recomendam que motoristas evitem passar de carro pela região no horário da partida e pedem para o público dar preferência ao transporte público, como trens e metrô, para ir ao evento.

Além da presença de cerca de 50 agentes no local, haverá monitoramento do tráfego pelas câmeras que transmitem imagens em tempo real para o COR (Centro de Operações do Rio).

(Divulgação/ Cet-Rio)

Interdições

Das 14h às 21h

– Rua Professor Eurico Rabelo;

– Rua Artur Menezes;

– Rua Conselheiro Olegário;

– Rua Isidro de Figueiredo;

– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo;

– Avenida Maracanã, nos dois sentidos, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé;

– Avenida Rei Pelé, duas faixas no sentido centro, entre a rua São Francisco Xavier até a altura do Museu do Índio;

– Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos;

– Rua Mata Machado, entre a avenida Paula Sousa e a avenida Maracanã.

Das 18h30 às 21h

– Avenida Professor Manoel de Abreu, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé, sentido Centro;

– Rua Dona Zulmira, entre a avenida Professor Manoel de Abreu e a rua São Francisco Xavier.

Rotas alternativas

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do centro e zona Sul:

– Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e aua Dr. Satamini, ou seguir pela praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;

– Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;

– Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno:

- Para o centro e zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier:

- Para o centro e zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.