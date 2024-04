RJ: mulher afirma à polícia que tio chegou vivo ao banco antes de pedir crédito de R$ 17 mil

Alto contraste

RJ: Mulher afirma em depoimento à polícia que tio chegou no banco vivo (Reprodução/Record)

Erika de Souza Vieira Nunes, presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver , afirmou em depoimento a polícia que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, chegou vivo à agência bancária antes de pedir crédito e conversar com o corpo.

Na ocasião, Erika levou o idoso, já morto, para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última terça-feira (16).

Ainda segundo o depoimento, a mulher, que se diz sobrinha e cuidadora do idoso, relatou que ele ficou internado em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na zona oeste do Rio, com pneumonia.

Ao ter alta, ele teria dito que fez um empréstimo bancário de R$ 17 mil para fazer reparos na casa em que ele morava.

Conforme as informações ditas pela suposta sobrinha do idoso, por conta do estado de saúde do tio, ela teria se oferecido para ir à agência com ele para realizar o empréstimo.

Ela afirma que, ao longo do atendimento, o idoso passou a não apresentar sinais e não falava.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu), e os agentes apuram quando a vítima morreu e o motivo.