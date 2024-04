Após o título Carioca, jogador do Flamengo é assaltado e perde até a medalha na saída do Maracanã Matheus Gonçalves dirigia um carro avaliado em mais de R$ 170 mil. Horas depois, ele conseguiu recuperar os pertences

Após a conquista do Campeonato Carioca, o jogador do Flamengo Matheus Gonçalves foi assaltado na saída do Maracanã. O atleta teve o carro — avaliado em mais de R$ 170 mil — e até a medalha de campeão roubados. Durante a madrugada, o jogador postou nas redes sociais que conseguiu recuperar os pertences. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda não foi registrada na delegacia.