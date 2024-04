Idosa é morta em confronto na Gardênia Azul, no Rio

Alto contraste

Uma idosa foi morta em confronto da milícia e do tráfico na Gardênia Azul, zona oeste do Rio. Segundo as testemunhas, o confronto começou quando os milicianos foram cobrar taxa de segurança em uma lanchonete. Os traficantes passaram de moto e atiraram. Amelia Maria de Araújo Tavares, de 72 anos, foi atingida. Ela foi levada por vizinhos a uma unidade de saúde, mas não resistiu. A família foi ao IML (Instituto Médico-Legal) para liberar o corpo. Até o momento, ninguém foi preso. A zona oeste do Rio foi a região que registrou mais tiroteios em março deste ano: foram 92 confrontos — em média, três por dia.