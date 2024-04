Quatro suspeitos são detidos por assalto na Lapa, no centro do Rio A polícia chegou ao grupo durante uma investigação sobre os casos recorrentes de crimes na região

Quatro suspeitos foram detidos — dois homens foram presos e dois menores apreendidos — por assaltos na Lapa, no centro do Rio. A polícia chegou ao grupo durante uma investigação sobre os casos recorrentes de crimes na região. Com os criminosos a polícia apreendeu celulares. Durante a ação, os suspeitos foram agressivos com os policiais, assim como são com as vítimas.