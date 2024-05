RJ: Passageiro de ônibus é baleado em tentativa de assalto na Avenida Brasil

Alto contraste

A+

A-

Vítima foi levada ao hospital em Santa Cruz

Um jovem, de 20 anos, foi baleado quatro vezes ao reagir a uma tentativa de assalto, dentro de um ônibus na Avenida Brasil, na altura de Paciência, zona oeste do Rio. O veículo frescão da linha 2303 fazia o trajeto Centro x Santa Cruz.

De acordo com testemunhas, o próprio motorista socorreu o jovem e o levou para o hospital. Os criminosos desembarcaram e fugiram logo em seguida.

João Pedro Gomes foi levado para o Hospital Municipal Pedro ll, em Santa Cruz, e a ocorrência foi registrada na 36ª DP, no mesmo bairro. A polícia analisa as imagens da câmera de segurança do veículo para identificar os assaltantes.

Segundo a direção médica, o jovem deu entrada em uma recepção para pacientes mais graves. Ele recebeu atendimento médico imediatamente, foi conduzido para uma sala de cirurgia e passou por uma intervenção para que a hemorragia provocada pelos tiros fosse contida.

Publicidade

Ainda consciente quando chegou ao hospital, a vítima relatou que dois falsos passageiros anunciaram o assalto durante o trajeto. Ele contou ainda que se recusou a entregar o celular e entrou em luta corporal com os bandidos. Foi nesse momento que acabou baleado.

João Pedro permanece internado com o quadro de saúde estável.