RJ: Personal trainer é morto durante tentativa de roubo no Aterro do Flamengo Luiz Felipe foi atingido por um disparo no tórax e outro no abdômen depois de reagir ao assalto

Luiz Felipe e a namorada foram cercados por ladrões em uma moto (Reprodução/ Record Rio)

Um personal trainer foi morto após reagir a um assalto, neste domingo (5), no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio.

De acordo com as investigações, Luiz Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, e a namorada saiam da praia do Flamengo quando foram surpreendidos por dois criminosos em uma moto. Segundo a namorada da vítima, Luiz teria reagido ao assalto após o casal ser ameaçado por um dos assaltantes que estava armado.

Luiz foi atingido por um disparo no tórax e outro no abdômen. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu.