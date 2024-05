RJ: Polícia e MPRJ fazem operação contra esquema de furto e clonagem de carros Os suspeitos alugavam os veículos de locadoras, faziam cópias das chaves e instalavam rastreadores. Depois, furtavam os carros com ajuda do equipamento

RJ: Operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão contra esquema de furto e clonagem de carros (Reprodução/ Record Rio )

Agentes do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e da Polícia Civil fazem, nesta quinta-feira (2), a “Operação Colloportus”, para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em diversos endereços no Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A operação visa a dar continuidade às investigações, voltadas à identificação dos integrantes de uma organização criminosa que pratica furtos e clonagem de veículos de locadoras.

De acordo com as investigações, os suspeitos alugavam os veículos que pretendiam furtar, faziam cópias das chaves e instalavam rastreadores. Após a devolução à locadora, eles rastreavam o carro e o furtavam, com o uso da chave clonada.

As investigações também revelaram que os carros eram vendidos em grupos de mensagens por valores entre R$ 8 mil e R$ 11 mil. Segundo a polícia, a locadora informou que calcula prejuízo de R$ 1 milhão com o esquema criminoso.