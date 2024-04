RJ troca comando da PM; coronel Marcelo de Menezes Nogueira é o novo secretário

Alto contraste

Menezes (à esq.) ao lado do governador e o do secretário de Segurança Victor dos Santos (Divulgação/ Governo RJ)

O governo do Rio de Janeiro trocou o comando da Polícia Militar. O governador Cláudio Castro nomeou o coronel Marcelo de Menezes Nogueira como o novo secretário da PM, nesta quinta-feira (18). Ele vai substituir o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que ocupava o cargo desde 2021.

“Sinto-me honrado por ter sido escolhido pelo governador Cláudio Castro para comandar a Polícia Militar. Assumo o compromisso de me dedicar com afinco para melhorar ainda mais o investimento que o governo do estado vem realizando na área de segurança pública, com destaque para a tecnologia. A tropa e a população podem continuar contando com nosso trabalho”, disse Marcelo de Menezes Nogueira.

Marcelo de Menezes Nogueira, de 52 anos, e é formado em Direito e em Engenharia Civil. Em 34 anos de corporação, ele foi chefe de seções de planejamento, inteligência, operacionais e administrativas.

Também atuou na Coordenadoria Militar da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e na subsecretária Militar da Casa Civil do Estado do Rio. Por seu trabalho na PM, o novo secretário foi condecorado com as Medalhas de Mérito Tiradentes e Pedro Ernesto.

