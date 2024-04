Suspeitos são presos em tentativa de invasão a morro em Belford Roxo (RJ)

Alto contraste

Quatro suspeitos foram presos (Reprodução/PMERJ)

Quatro suspeitos foram presos durante uma troca de tiros com policiais militares em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (16).

Segundo as primeiras informações, traficantes que seriam da comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, tentaram tomar o controle do morro do Paraíso, localizado na divisa entre os dois municípios.

De acordo com a Polícia Militar, uma operação emergencial foi realizada para inibir a movimentação dos bandidos. Durante a tentativa de fuga, eles chegaram a invadir uma casa.

A ação policial contou com agentes do 15º BPM (Caxias) e 39º (Belford Roxo). Os militares apreenderam três pistolas, três carregadores, duas granadas, rádios transmissores e drogas.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). Em nota, a PM disse que reforçou o patrulhamento na região.

Ação conjunta entre policiais do #15BPM e do #39BPM no Morro do Paraíso, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, resulta na prisão de quatro criminosos e na apreensão de três pistolas, duas granadas, equipamentos militares e de um rádio transmissor. pic.twitter.com/Xbs1mh3dmt — @pmerj (@PMERJ) April 16, 2024