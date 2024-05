Turista israelense morre ao cair de mureta em Santa Teresa, na região central do Rio

Alto contraste

A+

A-

Turista israelense morre ao cair de mureta em Santa Teresa (Reprodução/Record)

Uma turista israelense de 22 anos morreu, na última segunda-feira (6), ao cair de uma mureta de dez metros de altura em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, ela estava acompanhada de um homem do mesmo país, que seria um amigo feito no hostel onde a vítima estava hospedada em Copacabana, na zona sul.

O israelense, inicialmente, contou aos agentes que eles foram abordados por dois criminosos que anunciaram o assalto e pediram os pertences das vítimas. Segundo ele, a mulher caiu da mureta ao tentar fugir da abordagem dos ladrões. Ela sofreu ferimentos graves e morreu no local.

O turista foi à delegacia acompanhado de representantes da Fierj (Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro). Durante o depoimento na Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), os policiais desconfiaram, pois ele deu três versões diferentes do caso.

Primeiro o homem disse que os bandidos estavam em uma motocicleta. Em uma segunda versão, estariam em uma van e, por último, ele afirmou que o veículo seria um carro vermelho.

Publicidade

O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios. O homem vai prestar novo depoimento para esclarecer como foi queda.