Acidente Chocante em Princesa: Motorista Preso nas Ferragens Um motorista de 45 anos ficou preso no carro após acidente no interior de Princesa, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O Corpo de... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 12h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 12h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um motorista de 45 anos ficou preso no carro após acidente no interior de Princesa, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a vítima na quinta-feira (25).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Polícia prende padrasto acusado de estuprar a enteada de 7 anos em Criciúma

• Motorista fica preso no carro após acidente no interior de Princesa

• Joinville comemora 200 anos da imigração alemã com homenagens, música e dança tradicional