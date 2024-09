Aumento na safra de verão em Santa Catarina promete resultados positivos Dados foram divulgados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 22h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 22h11 ) ‌



A safra de verão 2024/2025 em Santa Catarina promete ser melhor que a anterior para os cultivos da soja, arroz, feijão, milho, maçã e banana. Isto é o que apontam os analistas Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Cepa). Eles apresentaram as estimativas iniciais para a safra nesta segunda-feira, 2, em evento online. O evento contou com a participação do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, e do presidente da Epagri, Dirceu Leite.

