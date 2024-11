Celso Vicenzi lança novo livro infantil, após ser finalista do Prêmio Jabuti 2023 Celso Vicenzi lança novo livro infantil, após ser finalista do Prêmio Jabuti 2023 ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 06/11/2024 - 13h31 ) twitter

Celso Vicenzi lança novo livro infantil

O jornalista e escritor Celso Vicenzi está de volta com um novo livro, “Alice e a Árvore que Chora” e mais uma vez ele retoma a parceria com a artista plástica Andrea Honaiser, que ilustrou a obra. A dupla trabalhou no livro “Voar na Imaginação”, um dos cinco finalistas do Prêmio Jabuti de 2023 na categoria infantil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o lançamento!

