Criciúma conquista selo diamante em transparência pública

Criciúma conquistou Selo Diamante de eficiência em transparência pública no Radar Nacional de Transparência Pública, realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O município foi o único de Santa Catarina, com mais de 100 mil habitantes, a atingir o nível máximo no levantamento, com índice de transparência de 95,3%. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (13), durante o IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), realizado em Foz do Iguaçu (PR). “Esse não é um reconhecimento qualquer, é resultado do trabalho sério da Administração Municipal para que todas as ações e contas públicas estejam sempre acessíveis e claras. Criciúma seguirá como referência em gestão transparente, mostrando que governar é, acima de tudo, respeitar o cidadão e garantir que ele acompanhe cada passo da administração. Vamos continuar investindo em melhoria para manter essa posição de referência”, ressaltou o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro.

