Decisão Judicial Força Novo a Remover Placa de Propaganda em Blumenau A coligação Blumenau de um jeito Novo, do candidato a prefeito Odair Tramontin (Novo), teve que retirar uma placa com propaganda eleitoral... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 22h10 (Atualizado em 24/08/2024 - 22h10 ) ‌



A coligação Blumenau de um jeito Novo, do candidato a prefeito Odair Tramontin (Novo), teve que retirar uma placa com propaganda eleitoral de um imóvel na Rua 7 de setembro. A Justiça Eleitoral considerou a fachada irregular após representação da coligação Proteger e Servir, do Delegado Egidio (PL).

