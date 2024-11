Deputados aprovam que benzedeiras se tornem Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina Deputados aprovam que benzedeiras se tornem Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 28/11/2024 - 05h07 ) twitter

Benzedeiras em Santa Catarina

A Alesc (Assemblei Legislativa de Santa Catarina) aprovou em sessão ordinária, nessa quarta-feira (27), o Projeto de Lei (PL) 510/2023 que torna as benzedeiras Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Estado de Santa Catarina. Após a aprovação em plenário, o texto agora vai à sanção do governador Jorginho Mello (PL).

