Donald Trump é eleito novo presidente dos Estados Unidos

Donald Trump eleito presidente dos EUA

O candidato do partido republicano, Donald Trump, é eleito nesta quarta-feira (6) presidente dos Estados Unidos. A vitória foi confirmada por volta das 7h32 da manhã, quando o republicano alcançou 277 delegados, enquanto a democrata Kamala Harris estava apenas com 224. Em discurso no quartel-general de sua campanha na Flórida, Trump ressaltou que “este será o dia que o povo americano retomou o controle do país”.

