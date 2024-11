Empate que complica: Figueirense e Marcílio Dias em campo Figueirense ficou apenas no 0 a 0 diante do Marcílio Dias na noite desta terça-feira; Chances de classificação são baixas para a última... ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 04h27 (Atualizado em 16/10/2024 - 04h27 ) twitter

O Figueirense ficou no 0 a 0 diante do Marcílio Dias na noite desta terça-feira no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Com o empate, o Furacão viu a situação na Copa Santa Catarina se complicar e agora depende de uma combinação de resultados na última rodada para avançar às semifinais.

