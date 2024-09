Fernando brilha no JEC Futsal e se destaca na Liga Nacional Artilheiro e líder em assistências do JEC Futsal na Liga Nacional, Fernando brilha pela artilharia geral da competição ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 19h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h02 ) ‌



Identificado com o clube, campeão e com números impressionantes, Fernando já era ídolo no JEC Futsal e, nesta temporada, tem dominado as estatísticas do time na Liga Nacional.

