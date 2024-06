ND Mais |Do R7

Festival Internacional de Cinema de Joinville premia grandes obras em noite dos campeões A 4ª edição do Jiff (Festival Internacional de Cinema de Joinville) chegou ao fim e premiou diversas obras na noite dos campeões...

A 4ª edição do Jiff (Festival Internacional de Cinema de Joinville) chegou ao fim e premiou diversas obras na noite dos campeões realizada no último sábado (22). O curta mineira "Lapso", dirigido por Caroline Cavalcanti, foi o grande vencedor do festival.

