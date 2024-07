Incrível Registro de Baleia Semialbina em Santa Catarina! Um sobrevoo registrou a rara aparição de um filhote de baleia semialbino nesta semana, na praia do Moçambique, no Norte da Ilha de... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 23h13 (Atualizado em 24/07/2024 - 23h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um sobrevoo registrou a rara aparição de um filhote de baleia semialbino nesta semana, na praia do Moçambique, no Norte da Ilha de Santa Catarina. Especialista explica que coloração do animal pode mudar durante o crescimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Sobrevoo flagra registro raro de filhote de baleia semialbino em SC

• Ex-prefeito e réu da Mensageiro, Joares Ponticelli avalia concorrer a vereador em Tubarão

• Suspeitos de matar e jogar corpo de homem em rio de Timbó são presos seis meses após o crime