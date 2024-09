Licença ambiental de condomínio de luxo é anulada pela Justiça em SC Decisão da Justiça Federal dá 30 dias para cumprimento de exigências, sob pena de multa diária; defesa da empresa responsável pelo... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 00h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 00h41 ) ‌



A Justiça Federal declarou nulo o licenciamento ambiental de um condomínio de luxo localizado na praia da Armação da Piedade, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. A ação civil pública do MPF (Ministério Público Federal) apontou irregularidades, como a construção do empreendimento em APA (Área de Preservação Ambiental). Defesa nega intervenções no local.

