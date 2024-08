Nova Emissora em SC: Parceria Inédita entre Grupo ND e Marinha do Brasil O Grupo ND e a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Santa Catarina, firmaram uma importante parceria na manhã de... ND Mais|Do R7 02/08/2024 - 03h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 03h33 ) ‌



O Grupo ND e a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Santa Catarina, firmaram uma importante parceria na manhã de quinta-feira (1º). O grupo de comunicação catarinense fornecerá uma antena e um espaço para a instalação da Rádio Marinha, um antigo projeto da Força Armada que busca divulgar conteúdos de utilidade pública e aumentar o conhecimento da população sobre as atividades da Marinha.

