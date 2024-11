Quem é o brasileiro de 112 anos, considerado o homem mais velho do mundo pelo Guinness Book Quem é o brasileiro de 112 anos, considerado o homem mais velho do mundo pelo Guinness Book ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 21h09 ) twitter

Homem mais velho do mundo

João Marinho Neto, um agricultor aposentado de 112 anos que vive em Apuiarés, no Ceará, foi reconhecido oficialmente como o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records. Ele nasceu em 5 de outubro de 1912, na cidade de Maranguape, no Ceará.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a incrível história de João Marinho Neto!

