Republicanos sob novo comando: caravana por SC No posto há cerca de dez dias, o deputado federal Jorge Goetten, novo presidente do Republicanos em Santa Catarina irá percorrer...

No posto há cerca de dez dias, o deputado federal Jorge Goetten, novo presidente do Republicanos em Santa Catarina irá percorrer municípios catarinenses para ouvir e escutar as bases eleitorais.

