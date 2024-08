Rumo ao Pódio: Edenilson Floriani e a Busca pela Medalha nas Paralimpíadas As Paralimpíadas batem à porta e os atletas já se preparam para lutar por medalhas na França. O Brasil terá a maior delegação em... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h01 ) ‌



As Paralimpíadas batem à porta e os atletas já se preparam para lutar por medalhas na França. O Brasil terá a maior delegação em uma edição dos Jogos fora do país. Superando os 259 convocados de Tóquio em 2020, neste ano são 280 atletas, número menor apenas do que a edição das Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Entre eles, está o joinvilense Edenilson Floriani, atleta reconhecido e multicampeão.

