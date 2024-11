UFSC está entre as dez melhores universidades da América Latina; confira o ranking UFSC está entre as dez melhores universidades da América Latina; confira o ranking ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 20h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 20h50 ) twitter

UFSC

A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi eleita a 10ª melhor universidade da América Latina. O levantamento do Times Higher Education – Latin America University Rankings 2024 foi divulgado nesta terça-feira (12). A posição coloca a instituição como a única catarinense no Top 10 e a terceira federal do país entre as mais bem avaliadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o ranking e as universidades avaliadas!

