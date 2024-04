8ª edição da Caminhada do Amor acontece neste sábado (20) Com a presença de Renato e Cristiane Cardoso, o evento principal será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, a partir das 9h30

Alto contraste

A+

A-

Caminhada do Amor acontece neste sábado (20)

Neste sábado (20), acontece a 8ª edição da Caminhada do Amor (The Love Walk). O evento principal será realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, no Alto de Pinheiros, a partir das 9h30. Na capital paulista, o encontro é promovido pela Escola do Amor (The Love School), da RECORD, e vai contar com a presença dos apresentadores Renato e Cristiane Cardoso — como nos anos anteriores.

A Caminhada do Amor é uma oportunidade para que os casais deixem de lado a correria do dia a dia e consigam ter tempo de qualidade a dois. A ideia é melhorar o diálogo, cultivar o amor inteligente e construir laços fortes e duradouros.

O encontro também vai ocorrer em parques e demais espaços naturais de outras 155 cidades brasileiras, por todos os estados e no Distrito Federal, além de mais 64 países.

Criada em 2012, a Caminhada do Amor já ajudou mais de 300 mil casais pelo mundo. Nas edições anteriores (entre 2012 e 2022), 558 mil pessoas participaram e, neste ano, a organização estima reunir 245 mil dentro e fora do Brasil, com 24 mil voluntários — em alguns locais, a ocasião já foi ou será celebrada em outros dias e horários.

Publicidade

Os responsáveis pelo evento prepararam uma lista com centenas de locais, em várias cidades brasileiras, para quem não está em São Paulo neste sábado, porém, quer participar da Caminhada do Amor e dar um passeio com a pessoa amada — verifique o dia e o local e programe-se .

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5