Bombeiros apontam problemas e pedem cancelamento de show de Roberto Carlos no Pacaembu Corporação fez vistoria no local e revelou várias irregularidades nos sistemas de emergência; apesar do relatório, Prefeitura autorizou apresentação, que acontece na noite desta sexta-feira (19)

Previsão inicial de fim das obras do Pacaembu era outubro de 2023 (Edu Garcia/R7)

O Corpo de Bombeiros notificou o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da cidade de São Paulo sobre a falta de licença válida para a realização do show de aniversário do Roberto Carlos, na noite desta sexta-feira (19) na Arena Pacaembu. A corporação protocolou um pedido para que o evento fosse cancelado.

Por meio de nota, os Bombeiros informaram que, uma vistoria feita no local, revelou várias irregularidades nos sistemas de emergência, prevenção e combate a incêndios.

“A segurança e bem-estar da comunidade são prioridades inegociáveis, e a atuação do Corpo de Bombeiros continuará pautada nos princípios da proteção e prevenção, visando assegurar um ambiente seguro para todos”, disse a corporação.

O Estádio do Pacaembu foi concessionado à empresa Allegra Pacaembu e as obras tiveram início em junho de 2021 . O show do Roberto Carlos seria para inaugurar o local após as reformas — a princípio, a previsão do fim das obras estava marcado para outubro de 2023 .

Apesar do comunicado do Corpo de Bombeiros, foi publicado no Diário Oficial do município desta sexta-feira (19) a autorização para a realização do show por meio da Four Even, organizadora do evento. A empresa, inclusive, publicou vídeos da montagem da estrutura.

No despacho, foram impostas ressalvas à produção, como: proteção de algumas áreas por camada impermeável, as obras de arte e monumentos públicos deverão ser protegidos por gradis e segurança patrimonial, proibição no uso de materiais inflamáveis e outras questões.

A concessionária Allegra Pacaembu informou que referente ao ofício do Corpo de Bombeiros, dará todas as respostas necessárias à corporação, demonstrando que cumpre a legislação para um evento temporário.

Por meio de nota, a concessionária afirmou que será uma experiência em construção, proporcionando aos participantes um contato próximo com as obras de reforma, modernização e restauro, que seguem em ritmo acelerado.

A Four Even, organizadora do evento, foi procurada para comentar o assunto, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto e a nota será atualizada caso haja manifestações.