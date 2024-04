Caminhada do Amor: 8ª edição acontece neste sábado (20) Evento principal será realizado no Parque Villa-Lobos, com a presença de Renato e Cristiane Cardoso; objetivo do encontro é melhorar o diálogo e cultivar o amor inteligente entre os casais

Em 2022, Caminhada do Amor reuniu 12 mil pessoas no parque Ibirapuera (Edu Garcia/R7)

A 8ª edição da Caminhada do Amor (The Love Walk) acontece, neste sábado (20), em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, a partir das 9h30. Além da capital paulista, o evento será realizado em parques e demais espaços naturais de outras 155 cidades brasileiras, por todos os estados e no Distrito Federal, além de mais 64 países.

O objetivo do encontro é estimular o diálogo entre os casais, destacando a importância de investir no relacionamento e na qualidade do tempo a dois, minimizando o risco de discussões desnecessárias.

Na capital paulista, a Caminhada do Amor é promovida pela Escola do Amor (The Love School), da RECORD e, como nos anos anteriores, vai contar com a presença do casal de apresentadores, Renato e Cristiane Cardoso.

Para Renato, há duas formas de participar do encontro: uma errada e outra correta. “Alguns vão lá, vestem a camiseta, tiram umas fotos e publicam nas redes sociais. E fica por isso mesmo”, afirma sobre a forma equivocada. O professor da Escola do Amor, então, ensina como aproveitar o encontro a dois: “O mais importante é sentar e conversar. A caminhada vai vir depois, que é a vida de vocês. O casal está vivendo junto, está caminhando. Mas, para que lado?”.

O evento foi criado em 2012 e já ajudou mais de 300 mil casais pelo mundo. Nas edições anteriores (entre 2012 e 2022), 558 mil pessoas participaram e, neste ano, a organização estima reunir 245 mil dentro e fora do Brasil, com 24 mil voluntários, e 10 mil pessoas no Villa-Lobos — em alguns locais, a ocasião já foi ou será celebrada em outros dias e horários.

Para quem não está em São Paulo e quer participar da Caminhada do Amor, a organização do evento preparou uma lista com centenas de locais, em várias cidades brasileiras, para dar um passeio com a pessoa amada — verifique o dia e o local e programe-se .

