Suspeitos apontam arma à luz do dia e obrigam vítima a deitar no chão e passar celular e a senha Outro criminoso ainda passa com a moto em cima da perna da vítima, que fala novamente o código do aparelho para os bandidos

Alto contraste

A+

A-

Criminosos apontam arma, roubam celular e obrigam pedestre a passar a senha (Reprodução/Record)

Dois suspeitos fugiram após assaltar um pedestre na Água Rasa, zona leste da capital paulista, pouco antes das 11h15 da última sexta-feira (3). Duas câmeras de segurança registraram o crime, que ocorreu à luz do dia, com o movimento dos carros na rua e com outros pedestres na mesma calçada da abordagem — assista abaixo.

Os circuitos de segurança registram a abordagem. Os dois suspeitos, em duas motos, manobram para estacionar. Um deles desembarca do veículo e aborda o pedestre. O suspeito pega o celular do bolso da vítima e ambos parecem discutir.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O criminoso aponta a arma para a vítima e o obriga a informar a senha. O rapaz está no chão, deitado, com as mãos na cabeça.

Sem sucesso, o primeiro suspeito espera na moto, quando o comparsa vem com outra motocicleta, bate de propósito na perna do rapaz, que passa novamente os números para acessar o aparelho.

Publicidade

A dupla foge momentos depois.

A PM (Polícia Militar) afirmou que recebeu um chamado para o endereço às 11h25. O solicitante foi a própria vítima, que disse que teve seu smartphone roubado.

Ele foi conduzido à delegacia. O 57° Distrito Policial da Mooca atende a área.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5