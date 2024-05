Alto contraste

A+

A-

Defensoria pede que empresa aérea pague R$ 10 milhões ao tutor do cachorro Joca Defensoria pede que empresa aérea pague R$ 10 milhões ao tutor do cachorro Joca

Hoje no Fala Brasil, foi discutido o caso do cão Joca, da raça Golden Retriever, que faleceu durante um voo. A Defensoria Pública do Mato Grosso solicitou uma indenização de 10 milhões de reais por danos coletivos à empresa aérea. Além disso, requeriu a suspensão do transporte de animais por tempo indeterminado até que certas exigências sejam atendidas. A empresa não comentou sobre a decisão. O incidente ocorreu quando Joca deveria embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Sinop, Mato Grosso. Paola Viana encerrou desejando melhorias futuras e anunciando sua participação nos programas Balanço Geral e Fala Brasil nos próximos dias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5