Enteado é suspeito de espancar e matar padrasto com tiro nas costas após festa na Grande SP Polícia localizou corpo de homem de 37 anos na manhã de domingo às margens do Córrego do Oratório, em Santo André (SP) com hematomas

Polícia encontrou corpo às margens do Córrego do Oratório, em Santo André (SP) (Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil investiga um homem de 27 anos suspeito de matar o próprio padrasto , de 37, depois de uma festa na região metropolitana de São Paulo . A vítima foi encontrada sem vida, às 11h deste domingo (14), na avenida João Pessoa, em Santo André (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver.

Ao chegarem ao local, localizaram o corpo da vítima na margem do Córrego do Oratório com marcas de espancamento e um ferimento de arma de fogo — havia hematomas no corpo e no rosto, e o disparo foi feito pelas costas.

Testemunhas disseram que o homem saiu de uma confraternização com seu enteado, que seria o autor do crime. A polícia está atrás do suspeito.

A PM solicitou uma perícia no local além de exames do IML (Instituto Médico-Legal) no corpo.

O caso foi registrado como homicídio pelo 2º DP de Santo André.

Solicitamos uma nota para a Secretaria de Segurança Pública.

