Homem que fugia da PM cai de prédio no centro de São Paulo e morre

Alto contraste

A+

A-

Policiais faziam batida em local onde celulares roubados eram vendidos (Reprodução/Google Maps)

Um homem que fugia de policiais militares morreu ao cair de um prédio na rua dos Timbiras, na República, centro de São Paulo, na noite de terça-feira (23).

Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), a morte aconteceu durante uma batida da Polícia Militar em um prédio onde era realizado o comércio de celulares roubados, próximo à rua Guaianases.

Um homem foi encontrado no 6º andar do edifício com 44 celulares roubados e preso em flagrante. Outro indivíduo que estava no local fugiu dos PMs pela marquise do prédio, mas caiu.

O resgate foi chamado, mas o homem não resistiu. A SSP afirma que o homem detido por receptação tem 32 anos e é de origem senegalesa.

Publicidade

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), via telefone, o homem, de 32 anos, preso por receptação, é de origem senegalesa. O indivíduo morto também é estrangeiro, mas a nacionalidade dele não foi informada.

Um terceiro homem, que também não é brasileiro, ficou ferido durante uma confusão que se deu no local durante a ação da polícia. Os agentes precisaram reagir com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Ele foi atendido em um hospital e liberado.

Publicidade

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro).

A região da rua Guaianases é um endereço conhecido das autoridades por ser ponto de compra e venda de celulares roubados na capital paulista. Apesar de diversas operações policiais nos últimos meses, crimes continuam a ser praticados naquele local.