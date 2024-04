Justiça obriga estelionatários a devolver dinheiro a vítima de golpe do falso Pix em SP

Alto contraste

Golpe envolve falsos anúncios e pagamento via Pix para os criminosos (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Justiça de São Paulo emitiu boletos judiciais para que autores do golpe do falso Pix sejam obrigados a ressarcir uma vítima deles, na cidade de Pirapozinho, interior do estado.

A operação Clonare, deflagrada nesta quinta-feira (25), tem como foco desarticular um grupo criminoso especializado em golpes virtuais. Dois homens chegaram a ser levados a delegacia para averiguação, mas, como colaboraram, não ficaram presos.

Os agentes apreenderam cinco aparelhos celulares na região de Guaianases, zona leste da capital.

Segundo a Polícia Civil, a ação de hoje tem, “efeito pedagógico e repressivo”. A lei admite que valores obtidos ilegalmente sejam restituídos às vítimas pelos próprios criminosos.

O golpe, o tipo mais comum hoje no país, consiste normalmente em anúncios falsos de produtos com preços muito atraentes em que é exigido o pagamento via Pix. No entanto, o cliente nunca recebe a encomenda, e o valor vai para a conta de criminosos.