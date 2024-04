‘Lua Cheia Rosa’ pode ser vista em todo o país nesta terça-feira

São Paulo |Do R7

O fenômeno chamado Lua Cheia Rosa será visível no mundo inteiro, nesta terça-feira (23). No Brasil, a Lua poderá ser observada sem a necessidade de equipamentos especiais.

A Superlua Rosa acontece durante as três próximas noites. Com o brilho mais intenso e o tamanho maior, o satélite natural da Terra passa pela fase cheia. É o famoso perigeu, ponto em que a lua fica mais próxima do nosso planeta.

Apesar do nome, ela não terá uma coloração diferente. O fenômeno é chamado assim por conta de uma flor nativa dos Estados Unidos que é comum nesta época do ano.

A Mountain Phlox, da mesma família da Onze-horas, desabrocha por lá, uma vez que daquele lado da Terra é o início da primavera.

