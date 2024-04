Motorista de carro de luxo foge após acidente com morte na zona leste de São Paulo Rapaz de 24 anos dirigia o veículo, avaliado em mais de R$ 1 milhão, que bateu na traseira de outro automóvel

Porsche teria ficado desgovernado durante ultrapassagem Porsche teria ficado desgovernado durante ultrapassagem (Reprodução/Agência Record)

A Polícia Civil procura o motorista de um Porsche 911 Carrera GTS, avaliado de mais de R$ 1 milhão, identificado como Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Ele é suspeito de se envolver em um acidente que terminou na morte um homem de 52 anos, na madrugada deste domingo (31), no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Fernando teve ajuda da própria mãe para fugir do flagrante policial, segundo os investigadores — assista ao vídeo abaixo.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado no 30º Distrito Policial (Tatuapé), o acidente aconteceu na altura do número 1.801, da avenida Salim Farah Maluf. Policiais Militares da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Trânsito foram acionados para o acidente.

Quando chegaram no local, encontraram o Porsche 911, de cor azul, com a dianteira totalmente destruída, próximo ao portão de um comércio, e um Renault Sandero, de cor branca, com a traseira danificada, ao lado de um poste de energia elétrica.

Passageiro do Porsche foi socorrido a um hospital particular da região Passageiro do Porsche foi socorrido a um hospital particular da região (Reprodução/Agência Record)

Com Andrade Filho, estava o passageiro, identificado como Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos. O Sandero era dirigido por Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que sofreu vários ferimentos pelo corpo.

Ornaldo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal do Tatuapé com um quadro de parada cardiorrespiratória. Ele morreu durante o atendimento médico.

Rocha foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Luiz do Tatuapé, por uma ambulância do Samu. Até o momento em que o boletim de ocorrência era finalizado, ele continuava sendo atendido.

Durante o atendimento do acidente, a mãe de Andrade Filho compareceu ao local e informou aos policiais que levaria seu filho, que estava com um ferimento leve na região da boca, para o Hospital São Luiz da região do parque Ibirapuera.

Após a liberação das vítimas e início da ocorrência, os agentes foram até a unidade hospitalar para ouvir a versão do motorista e tentar realizar o teste do bafômetro, mas na recepção foram informados que o rapaz não havia dado entrada em nenhum hospital da rede.

Os policiais também tentaram contato com Andrade Filho, com a mãe e o com o advogado dele, mas as ligações não foram atendidas.

A PM ouviu testemunhas do acidente, que afirmaram que o carro de luxo ficou desgovernado ao realizar uma ultrapassagem em alta velocidade.

Um comprovante de compra com um endereço de entrega na Chácara Santo Antônio foi encontrado dentro do Porsche e pode ajudar os investigadores a localizar o motorista. Câmeras de imóveis também devem contribuir para esclarecer o episódio.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente.

