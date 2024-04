Nova operação do Ministério Público cumpre 57 mandados e mira vereadores ligados ao PCC Agentes cumprem 42 ordens de busca e 15 de prisão em investigação que aponta vínculo da facção criminosa com contratos públicos

Ministério Público de São Paulo faz nova operação contra alvos ligados ao PCC e a prefeituras do estado (BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO – 09.04.2024)

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) , do Ministério Público de São Paulo, iniciou nas primeiras horas desta terça-feira (16) a Operação Muditia , um desdobramento da primeira ação da semana passada que mira um grupo criminoso, ligado ao PCC , acusado de praticar fraudes em licitação em prefeituras paulistas.

Ao todo, os agentes públicos cumprem 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. Entre os alvos dos policiais estão três vereadores de cidades do Alto Tietê e do litoral paulista.

Policiais da Rota participaram da Operação Muditia, que apura fraudes com participação do PCC (Divulgação/Ministério Público de São Paulo – 16.04.2024)

A investigação apontou que as empresas operavam para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada no estado, em contratos com prefeituras e Câmaras Municipais. As empresas sob investigação possuem contratos públicos que somam mais de R$ 200 milhões.

Há indícios de fraudes em acordos selados com o poder público em Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba.

Agentes do Baep também estiveram nas ruas para cumprir os mandados da Justiça (Divulgação/Ministério Público de São Paulo – 16.04.2024)

Os promotores indicam que existia uma simulação de concorrência com empresas parceiras ou de um mesmo grupo econômico. Na outra ponta, secretários, procuradores, presidentes de Câmara de Vereadores, pregoeiros colaboravam para a confirmação da fraude, com alteração de documentos e lavagem de dinheiro.

O PCC tinha influência na escolha dos ganhadores de licitações e, com a vitória nos certames, repartia os valores.

No total, 200 policiais militares, 27 promotores e 22 servidores do MP-SP estão nas ruas para o cumprimento dos mandados.