PF prende funcionários que trocavam etiquetas de malas para enviar drogas ao exterior Quadrilha adulterava identificação de bagagens em aeroportos para inserir malas com entorpecentes em voos internacionais partindo do Brasil

Mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (Divulgação/Polícia Federal)

Agentes da Polícia Federal cumpriram quatro mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em São Paulo e Guarulhos, nesta quarta-feira (24), em uma operação contra o tráfico internacional de drogas.

A quadrilha investigada trocava etiquetas das malas de passageiros para enviar entorpecentes ao exterior em voos procedentes de aeroportos brasileiros.

Segundo a PF, as quatro pessoas presas são funcionários de empresas que atuam no aeroporto de Guarulhos, na etiquetagem e movimentação de bagagens, a partir do check-in. Uma mulher que foi vista entregando uma mala com drogas aos envolvidos também foi alvo da operação.

Os mandados de busca envolvem outros funcionários suspeitos de integrar a quadrilha e um motorista de aplicativo.

As investigações começaram a partir de uma mala apreendida em Brasília, em fevereiro, que continha mais de 21 kg de cocaína. O destino era a cidade de Joanesburgo, na África do Sul.

As quatro pessoas serão ouvidas e ficarão à disposição da Justiça Federal.

