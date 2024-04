PM afasta policiais por disparo de spray de pimenta na cara de homem rendido e que ligou 190

Alto contraste

PMs são afastados das ruas após disparo de spray de pimenta no rosto de homem rendido em São Paulo (Reprodução/Record – 26.04.2024)

A PM (Polícia Militar) tirou das ruas dois agentes que dispararam um jato de spray de pimenta na cara de um homem negro, que estava imobilizado pelo pescoço durante a abordagem, na zona norte de São Paulo, na última terça-feira (23). A vítima dos agentes, supostamente, teria sido o autor da chamada para a polícia para pedir ajuda.

As primeiras informações indicam que o homem foi ameaçado com uma faca, pelo ex-marido da dona de um imóvel. O motivo da discussão seria a cobrança de um aluguel que já estava pago. Diante dos fatos, a vítima acionou os policiais.

Em nota, a PM informou que “conduta dos policiais contraria os protocolos operacionais” e que “instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos”. O comunicado ainda diz que “a instituição não compactua com desvios de conduta ou excessos de seus agentes”.

Vítima vira autor de crime

Ao chegar, as equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) da 2ª Companhia do 9° Batalhão da Polícia Militar identificaram a vítima como autor do delito. Nas imagens a que a Agência Record teve acesso, é possível ver o momento da abordagem truculenta.

O homem aparece de braços cruzados, enquanto o policial o segura pelo pescoço e, em seguida, sem nenhuma movimentação ou resistência física da vítima, o oficial aplica uma quantidade de spray de pimenta na face dele.

No vídeo gravado pelo irmão do rapaz, é possível ouvir o momento em que o segundo policial afirma: “Quem está causando é ele”. Em seguida, diz que a vítima não estaria lhe dando o devido respeito.

O irmão da vítima questiona qual era a ordem, e o PM fala que a ordem era para que o homem colocasse as mãos para trás do corpo. O homem aconselha o irmão, que acata o pedido.

Em um momento da gravação, o agente afirma que a bodycam acoplada na farda está gravando toda a ação. Em outro momento do vídeo, a vítima repete por diversas vezes que só quer respirar.

Identificada no vídeo como a dona da residência, uma mulher aparece dizendo aos agentes de que o homem era uma boa pessoa e não fazia mal a ninguém.

A continuação do vídeo mostra a rua tomada por viaturas e policiais militares da região, que chegam a questionar o homem que estava gravando a situação. Um deles chega a indagar em tom de ameaça: “Você vai prosseguir com a denúncia que está fazendo?”. O irmão da vítima afirma que sim.