PM é flagrado agredindo homem no interior de SP: ‘quebro essa cadeira na sua cabeça’

Dois policiais militares foram afastados depois que um deles foi flagrado agredindo homem, em José Bonifácio, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na terça-feira (7) e foi gravado por uma pessoa que presenciou a abordagem.

Nas imagens, é possível ver um homem, de 26 anos, sendo segurado por um PM na porta de uma casa. Ele e o agente discutem, e o militar faz uma ameaça: “Eu quebro essa cadeira aqui na sua cabeça agora”.

O homem responde que o processaria se ele fizesse isso e é rebatido pelo PM: “Pode processar”.

No meio da discussão chega uma viatura em alta velocidade. Um segundo policial militar desce do veículo, dá um chute no homem e o joga no chão. Ele leva um mata-leão e mais chutes.

O primeiro policial envolvido nos fatos se aproxima da porta onde há uma pessoa filmando e a impede de continuar com a gravação.

Segundo informações preliminares, um tenente, de 36 anos, e um sargento, de 37, são os que aparecem nas imagens.

Não há, até o momento, informações sobre o estado de saúde do homem agredido.

A SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) afirmou por meio de nota que os dois agentes foram afastados para a apuração dos fatos.

Leia a íntegra do posicionamento da SSP

“A Polícia Militar afastou os policiais envolvidos na ação ocorrida em José Bonifácio, interior do Estado. A conduta dos policiais contraria os protocolos operacionais da PM, bem como os valores e princípios da Instituição, a qual orienta e capacita continuamente todo o seu efetivo sobre as corretas técnicas de abordagem. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar os fatos e as investigações, que serão conduzidas pela Corregedoria da Instituição, incluem as imagens compartilhadas pela reportagem.”