PM entrega câmeras de policiais que atenderam a ocorrência do caso do Porsche Imagens vão ajudar na investigação para entender as razões pelas quais os PMs liberaram o motorista do Porsche

Acidente provocou morte de motorista de aplicativo

A Polícia Militar de São Paulo entregou nesta segunda-feira (22) para a Polícia Civil as imagens das câmeras corporais dos dois policiais militares de trânsito que prestaram socorro no acidente causado por Fernando Sastre Andrade Filho, de 24 anos, que conduzia um Porsche e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

As imagens vão ajudar na investigação para entender a dinâmica e as razões pelas quais os PMs liberaram o motorista do Porsche, acompanhado de sua mãe, a deixar o local do acidente. Ele se apresentou na delegacia mais de 30 horas após o acidente.

O acidente aconteceu na avenida Salim Farah Maluf por volta das 2h do dia 31 de março. Fernando perdeu o controle do Porsche e colidiu na traseira de um Renault Sandero, de acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência.

Atingido, Ornaldo foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu. Fernando Sastre foi indiciado criminalmente por homicídio doloso, lesão corporal e fuga de local de acidente.