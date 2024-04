PM prende suspeito de integrar quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo

Alto contraste

A+

A-

Produtos apreendidos com o acusado de roubar relógio (Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (26) um homem, de 20 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O crime aconteceu na Vila José Iório, na cidade de Campinas.

O suspeito, que estava em liberdade condicional, foi detido com um relógio avaliado em mais de R$ 70 mil e duas motos com placas adulteradas. Policiais militares foram informados que dois homens roubaram dois relógios de luxo, alianças e celulares horas antes na cidade do interior paulista.

Com o rastreador de um dos telefones, foi possível identificar que a dupla fugiu para Taboão da Serra.

Nas buscas, a equipe encontrou um dos suspeitos na casa da namorada. Lá foram encontrados um relógio, uma aliança e os celulares, além das motos utilizadas pelos criminosos, que estavam com as placas adulteradas. O outro suspeito fugiu.

Publicidade

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra como roubo e localização/apreensão de veículo. A Polícia Civil investiga a participação da dupla em outros crimes.

* Sob supervisão de Nayara Paiva