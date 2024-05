Polícia Federal prende passageiro com 5kg de metanfetamina no aeroporto de SP Na mala do suspeito, que desembarcou do México, foram encontrados diversos pacotes da droga enrolados em um edredom

São Paulo|Camila Joseph*, da Agência Record 10/05/2024 - 12h02 (Atualizado em 10/05/2024 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share