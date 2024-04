Suspeito preso confessou envolvimento no assassinato de PM em Guarujá, diz secretaria

Alto contraste

PM foi visto pela última vez em uma adega (Reprodução/RECORD)

A SSP-SP (Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo) informou que um homem detido no domingo (14), durante uma abordagem policial, confessou envolvimento na morte do soldado da PM Luca Romano, de 21 anos, que está desaparecido desde a manhã de ontem, em Guarujá, litoral de São Paulo . O carro dele foi encontrado às margens da rodovia Cônego Domênico Rangoni.

Ao ser levado à delegacia, no entanto, o suspeito, de 36 anos, permaneceu em silêncio e disse que só falaria em juízo. O rastreamento do celular do militar levou equipes ao morro de São Bento, comunidade em Santos, onde as buscas estão concentradas. O delegado Rubens Barazal, que acompanha as investigações, não descarta a possibilidade de ele ter sido executado.

Imagens de um circuito de segurança de uma adega em Guarujá mostram o PM acompanhado de amigos durante sua folga. Essa foi a última vez que ele foi visto.

Romano é filho e neto de policiais civis e tem um irmão gêmeo que também é policial militar.

Em julho do ano passado, um policial da Rota (batalhão de elite da PM) foi baleado e morto durante um patrulhamento em Guarujá. O crime deu início à operação Escudo, rebatizada de operação Verão.

Entre dezembro de 2023 e março deste ano, 56 civis foram mortos em supostos confrontos com agentes de segurança na região. O desaparecimento do PM ocorre dez dias após o fim de operação Verão na Baixada Santista .